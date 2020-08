Les arbres de Rimouski passés au peigne fin

Au cours des trois derniers jours, la Ville de Rimouski a dressé un bilan de santé total d'une trentaine de ses arbres, dont certains ont près de 75 ans.

Ces derniers sont situés à l'hôtel de ville, au parc de la Gare ainsi qu'à la place des Anciens-Combattants.

« On avait déjà fait faire une évaluation, l’an dernier, en lien avec les arbres et on avait eu des conclusions préoccupantes. On s’est dit : ʺ Cette année, on va engager un spécialiste qui est capable de faire des radiographies ni plus ni moins des arbres qui nous permettent de voir l’intérieur de l’arbre à partir de l’extérieur. ʺ Les conclusions sont très rassurantes pour le moment. »

Marc Parent, maire de Rimouski