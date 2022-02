Deux rapports d’experts confirment que les Ateliers Saint-Louis sont en mauvais état et nécessiteraient des investissements importants pour les remettre à niveau.

Le rapport d’expertise rédigé par Luc Babin consultant inc. le 9 février 2021 fait l’analyse des aménagements extérieurs, intérieurs, de l’enveloppe du bâtiment ainsi que les composantes intérieures.

Le rapport conclut « qu’il n’y a aucun avantage économique » à conserver le bâtiment.

« Puisque la majorité des composantes du bâtiment devra être remplacée s’il est mis à la norme, nous sommes d’avis qu’il n’y a aucun avantage économique à le conserver. Les travaux à réaliser sont d’une telle ampleur, pour restaurer et décontaminer le bâtiment, que la démolition et la reconstruction du bâtiment seront à considérer dans une analyse de coûts d’opportunité économique. » Extrait du rapport d’expertise de Luc Babin consultant inc.

Selon la firme, « tous les finis intérieurs, parements de plancher, peinture, plâtre, portes et fenêtres sont vétustes et doivent être remplacés. » Plusieurs éléments comme les aménagements extérieurs, les escaliers, la maçonnerie, la brique, la toiture, la plomberie et les systèmes de chauffage sont endommagés ou nécessitent un remplacement.

Le second rapport, soit l’étude structurale menée par la firme d’ingénierie Stantec inc. le 9 avril 2021, révèle que de nombreuses réfections qui touchent la structure peuvent être facilement réalisées pour réhabiliter bâtiment. Cependant, les coûts reliés à la structure « ne représentent qu’une très petite portion du coût global que peut représenter la restauration ».

Le rapport indique que de nombreuses infiltrations d’eau ont causé des dommages considérables. Plusieurs pièces de bois de charpente sont notamment complètement pourries. Les fondations en béton sont aussi effritées en raison des périodes de gel et de dégel.

L’analyse conclut qu’au moins 500 000 $ seraient nécessaires pour « réhabiliter minimalement l’ensemble de la charpente pour un usage normal ».

« Les coûts les plus importants seront assurément en lien avec les composants architecturaux (brique de revêtement extérieur, travail sur l’enveloppe et toiture, finis intérieurs, modification des ouvertures ou ajouts d’annexes pour conformité des escaliers, étanchéité des fondations, etc.). » Extrait de l’étude structurale de Stantec inc.

Le Comité de sauvegarde satisfait

Le Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis considère que les informations présentées dans le carnet de santé du bâtiment sont positives, puisqu’elles indiquent qu’il est possible de le sauvegarder.

« Ce qui nous satisfait quand on regarde ces documents, c’est que les principaux éléments qui sont essentiels à la sauvegarde de l’édifice sont en bon état, commente le porte-parole Charles Ruest. Les éléments qui sont plutôt vétustes seraient de toute façon retirés, peu importe le projet ; on parle des revêtements de murs, des portes, les plinthes, ce n’est rien de majeur. En ce qui concerne les escaliers, peu importe leur état, elles auraient dû être remises aux normes selon le code du bâtiment actuel. »

Charles Ruest soutient que le montant minimal estimé pour réhabiliter la structure est bien inférieur aux projections de la Ville. « On parlait de plusieurs millions de dollars. C’est certain qu’on parle seulement de rendre le bâtiment dans un état intéressant au niveau de la structure, mais c’est vraiment mineur par rapport à ce qui était estimé. »

Le maire de Rimouski, Guy Caron, a rendu le carnet de santé des Ateliers Saint-Louis publics lundi.

Martin Brassard, journaliste Noovo Info

M. Caron n’a pas voulu se prononcer sur la position qu’adoptera la Ville relativement à l’avenir de l’édifice, soulignant qu’aucune décision n’a été prise.

« Je vais laisser aux gens le soin de lire [le carnet de santé] et au débat d’avancer. » Guy Caron, maire de Rimouski

Il estime qu’il était impossible de livrer un débat juste sans le dévoilement des documents.