Les Bas-Laurentiens n'hésitent pas à se faire vacciner

Les coupons de priorité pour la vaccination sans rendez-vous des 55 ans et plus à Rimouski ont rapidement trouvé preneurs plus tôt ce vendredi matin.

Dès 5 heures ce matin, plusieurs dizaines de personnes faisaient la file dans le but d'obtenir leur coupon.

Pour certains, l'opération rappelait les belles années des billets des séries pour l'Océanic.

Parmi ceux et celles qui ont reçu leur coupon, mentionnons le maire de Rimouski Marc Parent et le député provincial Harold Lebel.

Martin Brassard, journaliste Bell Média

Marc Parent a tenu à souligner l'efficacité des employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

« Je suis impresionné, c'est vraiment très bien organisé. Je suis arrivé vers 5 heures 30 ce matin et il y avait déja énormément de gens. On a déjà tous nos billets, on a nos rendez-vous, félicitations au CISSS du Bas-Saint-Laurent qui a fait une belle job. Et on invite la population à se faire vacciner le plus rapidement possible. »

Des coupons sont déjà disponibles pour samedi et dimanche au centre de vaccination de Rimouski.

Les coupons pour samedi seront distribués jusqu'à 14h30 aujourd'hui, des places sont encore disponibles.

Ce sera la même chose pour samedi en prévision de la journée de dimanche.

Pour les secteurs de la Mitis, de la Matapédia et de la Matanie, les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent prendre un rendez-vous spécifique pour le vaccin AstraZeneca qui sera administré lundi et mardi.

Selon la direction du CISSS, le rythme de vaccination sera grandement accéléré à partir d'aujourd'hui alors que 4 000 doses seront administrées dans la région.

Jusqu'ici, 36 000 personnes soit 18 % de la population, ont reçu leur première dose.