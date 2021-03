Les berges inquiètent plus que jamais les élus de Rimouski-Neigette

L'avenir des résidences et des commerces situés près des rives du fleuve inquiète plus que jamais les élus de la MRC Rimouski-Neigette.

Considérant les dangers des changements climatiques, ils s'engagent dans un projet de cartographie des rives à risque d'inondation.

Les maires s'associent avec les spécialistes du laboratoire de l'UQAR.

Le projet d'une durée de 3 ans est évalué à plus de 235 000 $.

C'est environ 55 kilomètres de côtes qui sont jugées à risque de submersion uniquement dans la MRC Rimouski-Neigette.

Environ 17 000 personnes résident dans ces zones qui incluent également plusieurs commerces et infrastructures.

Ce projet est essentiel selon le préfet de la MRC de Rimouski-Neigette.

Archives Bell Média

« On peut faire semblant que ça n'existe pas le réchauffement climatique mais on sait tous que ça existe. On ne veut pas mettre de promoteurs dans le trouble, on ne veut pas faire en sorte que des gens viennent s'installer sur notre territoire puis finalement qu'ils se retrouvent quelques années après, pris à être obligés de déménager. »

Francis St-Pierre, maire de St-Anaclet et préfet de la MRC Rimouski-Neigette.