Les blocs opératoires du Bas-Saint-Laurent accélèrent la cadence

La situation reliée à la COVID-19 s’améliore suffisamment dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent pour que le CISSS soit en mesure de reprendre un certain nombre de chirurgies.

Avec une hausse de deux hospitalisations dans les 24 dernières heures, portant le total à 20, le porte-parole Gilles Turmel mentionne que la situation semble avoir atteint un plateau.

Il indique que l’organisation espère accélérer la cadence et reprendre certaines chirurgies non urgentes qui avaient été reportées en raison du délestage, comme des chirurgies orthopédiques et des chirurgies bariatriques.

Actuellement, 717 personnes sont en attente d’une chirurgie depuis 6 mois et 154 depuis un an.

En passant du niveau 3 de délestage au niveau 2, le CISSS pourra dégager des lits et du personnel pour effectuer 60 à 80 % des activités habituelles.

Les enjeux de personnel demeurent toutefois importants, alors que 217 employés sont retirés en raison de la COVID-19, dont 111 ont obtenu un résultat positif au test de dépistage.

Un nouveau décès

Le CISSS déplore un nouveau décès en lien avec la COVID-19 dans les 24 dernières heures.

Il s’agit de la 5e personne à perdre la vie cette semaine dans la région.

Au total, 96 Bas-Laurentiens ont succombé au virus depuis le début de la pandémie.