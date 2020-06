Les Chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent appuient l'industrie touristique

Les Chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent se joignent à l'industrie touristique régionale pour demander un calendrier de déconfinement précis.

Selon les dirigeants de plusieurs Chambres de commerce, dont celle de Rimouski-Neigette, les entreprises touristiques ont besoin de planifier leur ouverture, leurs actions et l'embauche de ressources humaines.

L'industrie réclame également des mesures financières supplémentaires puisque l'aide annoncée par les deux paliers de gouvernement n'est pas suffisante pour combler la baisse anticipée de clientèle pour la saison 2020.

Les entreprises auront toujours les mêmes coûts fixes, alors qu'elles devront réduire leur capacité d'accueil de 50 % pour répondre aux nouvelles normes sanitaires.

Uniquement au Bas-Saint-Laurent, le tourisme représente 850 entreprises, près de 8 000 emplois, plus d'un million de visiteurs et plus de 345 millions en retombées économiques annuellement.