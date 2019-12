Les conclusions de la Commission sur l'avenir des médias d'information se font attendre

Le député de Rimouski, Harold LeBel, est déçu de l'avancement du dossier de la Commission sur l'avenir des médias d'information.

La Commission doit remettre son rapport d'ici quelques semaines.

Harold LeBel soutient que la majorité gouvernementale et l'opposition ne s'entendent pas sur l'orientation des conclusions.

Il espère que le rapport présentera des recommandations et non uniquement des observations. « Est-ce qu’on va conclure avec des observations ou on va avoir des recommandations précises? Même là-dessus on n’est pas certain. »

« La majorité gouvernementale hésite à avancer un peu trop fort. On est un petit groupe, surtout du côté de l’opposition, qui va mettre de la pression sur le gouvernement. Il ne faut pas que cette commission aboutisse avec seulement des observations, c’est assez! » Harold LeBel, député de Rimouski

La Commission s'est arrêtée à Matane le 30 septembre dernier.

Avec la collaboration de Gabriel Le Marquand Perreault, journaliste Bell Média.