Les condos bientôt prêt à Rimouski

La construction du projet Oméga condo au centre-ville de Rimouski va bon train.

Le projet de 10 millions $ qui comporte 6 étages et de 15 condos devrait être terminé et habité par les nouveaux propriétaires à partir de juin.

Malgré les difficultés de la dernière année, le vice-président du Groupe C Hôtels est tout de même satisfait des délais de construction.

Très, très satisfait ! C'est sûr que ça fait un petit bout que le projet est lancé, mais on a eu quelques contraintes durant l'année. Le covid n’a pas aidé. On a perdu un peu de temps à cause de ça, mais dans l'ensemble notre constructeur a gardé le cap.

Philippe Paris