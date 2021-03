Les crabiers quitteront le port mercredi

Les 23 crabiers de la zone 17 quitteront le port de Rimouski pour le large demain matin dès 5 heures.

Les pêcheurs anticipent un bon début de saison considérant les températures plutôt douces annoncées pour les prochains jours.

Puisque la ressource est à la baisse depuis quelques années, le quota global pour la zone 17 est de 1 213 tonnes de crabes pour 2021, une diminution de 5% comparativement à l'an dernier.

Le président de l'association des pêcheurs de la zone 17 René Landry:

On est en baisse, mais il faut protéger la ressource. Si on veut que ca revienne il faut baisser les quotas.

En raison de la baisse du quota et de la forte demande pour le crabe, les consommateurs doivent s'attendre à payer leurs crustacés plus cher à partir de jeudi.

Encore une fois, la covid jouera un rôle important dans cette saison de pêche.

C'est le capitaine propriétaire qui prend son équipage en charge. Dans cette pandémie, on espère pas en voir plus qu'on en voit ! On reste prudent !