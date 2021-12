Les demandes d'aide alimentaire en forte hausse à Rimouski

Les dépannages alimentaires ont bondi de 50 % depuis le début de la pandémie à Moisson Rimouski-Neigette.

À l’approche des fêtes, la banque alimentaire a eu l’aide de plusieurs organismes, entreprises et écoles pour garnir suffisamment ses tablettes afin de répondre à la demande. « On est cependant continuellement en collecte de denrées, parce que même quand ça rentre bien, ça part vite », commente la directrice de Moisson Rimouski-Neigette Sophie Lajoie.

Elle mentionne que la pandémie a grandement contribué à augmenter le nombre de dépannages. Chaque mois, l’organisme pouvait venir en aide à 400 personnes. Maintenant, 600 personnes font appel à la banque alimentaire mensuellement.

« Il y a une hausse des demandes et ce n’est jamais descendu. D’un mois à l’autre, les chiffres se ressemblent. » Sophie Lajoie, directrice générale de Moisson Rimouski-Neigette

De plus en plus, la banque alimentaire voit une clientèle variée déposer une demande d’aide. Des personnes qui travaillent à temps partiel ou qui sont au salaire minimum ont recours aux services de Moisson Rimouski-Neigette. « On a aussi beaucoup de personnes immigrantes ou réfugiées nouvellement arrivées et des étudiants, ajoute Sophie Lajoie. Beaucoup de jeunes aux études, sur des prêts et bourses ou avec un travail à temps partiel viennent chercher de l’aide alimentaire. »

La hausse du panier d’épicerie inquiète

La hausse anticipée du panier d’épicerie en 2022 risque d’ajouter une pression supplémentaire sur les banques alimentaires du Québec.

La hausse du prix des aliments aura un impact sur Moisson Rimouski-Neigette qui débourse pour acheter des denrées afin de compléter son offre de dépannage.

La directrice de l’organisme ne prévoit aucune baisse des demandes à moyen terme. « On sait que quand le coût des logements est aussi élevé que présentement, on voit des gens qui peuvent mettre jusqu’à 90 % de leur revenu au niveau du logement, donc il en reste très peu pour s’alimenter. Si le prix des aliments monte beaucoup, il y aura des choix à faire, donc c’est très inquiétant pour la sécurité alimentaire. »

Elle précise qu’il reste toujours de la place pour des dépannages avant les fêtes.