Les démarreurs à distance moins utiles à Rimouski cet hiver ?

La Ville de Rimouski veut interdire la marche au ralenti des moteurs à combustion.

Les élus ont déposé un projet de règlement lors de la séance du conseil municipal mardi soir.

Les démarreurs à distance risquent de perdre leur utilité en plein hiver, puisqu’un citoyen ne pourra pas laisser sa voiture en marche pendant plus d’une minute s’il ne prend pas place à bord.

« Quand on sort normalement l’hiver on est habillé pour l’hiver. On embarque dans la voiture, on laisse réchauffer 30 secondes, ensuite on part et ça prend quelques minutes puis la température remonte. »

Marc Parent, maire de Rimouski