Les derniers milles vers la démolition de la Grande Place

On s’approche de plus en plus des premiers coups de machinerie lourde dans la partie restante de la Grande Place.

Une nouvelle étape importante a été franchie lors de la séance extraordinaire du conseil municipal lundi soir.

Les élus rimouskois ont voté une résolution sur des aspects techniques qui mènera dans les prochaines semaines à l’adoption officielle du règlement de démolition et de reconstruction de l’édifice qui enlaidit depuis longtemps le centre-ville.

« On est pas mal au bout du processus de négociation de l’ensemble des détails techniques avec Groupe Sélection. Il nous reste deux servitudes à régler et ce sera fait. Comme la plupart des citoyens rimouskois, j’ai vraiment hâte de voir la première et la dernière brique tomber à la Grande Place. » Guy Caron, maire de Rimouski

Rappelons que Groupe Sélection s’expose à une pénalité de 2,3 M$ s’il ne va pas de l’avant comme prévu avec la démolition et la reconstruction de cette portion de la Grande Place.