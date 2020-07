Les diffuseurs du ROSEQ présenteront 80 spectacles cet été

Le Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ) dévoile les détails entourant sa série de spectacles intitulée « Rencontre essentielle ».

Du 12 juillet au 30 août, 14 diffuseurs membres, dont Diffusion Mordicus d'Amqui et Le Vieux Théâtre de St-Fabien, accueilleront le public.

11 artistes ou duos seront en tournée pour présenter plus de 80 représentations à travers l'Est-du-Québec. Parmi ceux-ci, on retrouve Annie Villeneuve, Colin Moore, Natasha Kanapé et l'humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques.

Par ailleurs, un protocole sanitaire a été mis en place, selon les recommandations de la CNESST, afin de protéger la santé du public et des employés de chacune des salles.

Sur le même sujet

- Bientôt des spectacles à la salle Jean-Cossette d'Amqui