Les discussions se poursuivent concernant la traverse entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix

Il faudra s’armer de patience avant de connaître le port d’attache de la traverse qui reliera le Bas-Saint-Laurent à Saint-Siméon. La Société des traversiers du Québec (STQ) et la Société québécoise des infrastructures (SQI) ont rencontré des acteurs politiques et socio-économiques de la région dans les derniers jours afin de recueillir de l’information et de présenter les différentes étapes du projet.

Les acteurs du milieu ont jusqu’à la mi-mars pour soumettre leurs besoins et leurs attentes concernant le projet.

Avec cette documentation, la SQI poursuivra l'élaboration du dossier d’opportunité. « L’objectif du dossier, c’est vraiment d’établir tous les critères, les besoins et les options qui vont permettre d’assurer la pérennité du lien fluvial dans la région, » explique le conseiller en communications de la STQ, Bruno Verreault.

Le dossier sera déposé au printemps 2023. Par la suite, le gouvernement décidera si le port d’attache qui accueillera la traverse desservie par le Saaremaa demeurera à Rivière-du-Loup, ou sera plutôt aménagé à Cacouna. « Dans les deux cas, ça va demander des investissements de 50 M$ et plus, ce sont des investissements majeurs, c’est pourquoi on évalue les deux projets en parallèle », précise M. Verreault.

Les deux options seront évaluées dans ce document. Maintenir la traverse à Rivière-du-Loup demanderait des investissements pour construire des infrastructures qui corrigeront le problème d’ensablement nécessitant du dragage. Le port de Gros Cacouna, qui est en eau profonde, nécessiterait aussi des travaux importants.

