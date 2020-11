Les élus de Rimouski Neigette lancent un message clair à la population de redoubler de prudence

Le député, le préfet de la MRC et le Maire de Rimouski demandent d'éviter le plus possible les contacts sociaux si on ne veut pas que le Bas-St-Laurent passe au rouge.

Une hausse inquiétante des cas de coronavirus est notée depuis jeudi.

Messieurs LeBel, St-Pierre et Parent rappellent également de collaborer avec la santé publique afin d'accélérer le contrôle des foyers potentiels.

C'est avec cette collaboration que les élus souhaitent pouvoir passer un temps des fêtes agréable.