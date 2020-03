Les élus déposent leur liste d'épicerie au ministre des finances

Les élus du Bas-Saint-Laurent déposent leur liste d'épicerie en prévision du dépôt du budget du ministre des finances du Québec.

Éric Girard présentera le 2ème budget du gouvernement caquiste mardi prochain à l'Assemblée Nationale.

Parmi les enjeux incontournables pour les préfets des 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, le prolongement de l'autoroute 20 pointe au premier rang, tout juste devant la mise à niveau de l'Héritage 1 pour assurer la traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins.

« On parle de l'importance des régions, bien l'importance des régions c'est au strict minimum d'avoir des réseaux routiers qui permettent le transport de nos personnes et de marchandises mais en même temps d'avoir des traversiers qui nous permettent des liens d'affaires avec des entreprises de la Côte-Nord et de la Côte-Sud. »

Michel Lagacé, président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent.