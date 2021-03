Les festivités du 325e de Rimouski sont lancées

La ville de Rimouski présente ses célébrations pour les 325e de la ville.

L'anniversaire sera souligné sous le thème : Rimouski, fièrement 325.

Avec l'aide de 17 organismes, plusieurs activités sont proposées tout au long de l'année 2021.

Avec la situation actuelle, les membres du comité ont misé sur les activités en ligne et déambulatoire dans la ville.

Sans surprise la pandémie a été un casse-tête afin d'offrir une programmation complète.



On ne sait pas où on sera cet été et cet automne selon les mesures sanitaires. On se laisse quand même place durant l'année à intégrer d'autres activités selon où nous sommes rendus dans la pandémie et se qu'on peut faire.​

La directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Karine Desrosiers.