Les Grandes Fêtes TELUS seront de retour à l'été 2022

Soupir de soulagement pour les organisateurs des Grandes Fêtes TELUS qui confirment que le festival rimouskois pourra bel et bien avoir lieu à l’été 2022.

Les assouplissements aux mesures sanitaires annoncés mardi par le premier ministre François Legault sont de bon augure pour l’événement. Le gouvernement permet la reprise des spectacles extérieurs devant 5000 personnes à compter de lundi.

Bien que toutes les ficelles ne soient pas encore attachées, il s’agit d’une « excellente nouvelle » selon le directeur général Sébastien Noёl. « Il reste des petits caractères en bas du contrat qu’on n’a pas encore, mais somme toute c’est un soulagement. »

Le comité organisateur peut maintenant accélérer la cadence pour préparer le festival qui sera présenté du 4 au 7 août.

« Dans les années passées, on sortait toujours la programmation en février et mars. Cette année on est en retard parce qu’on ne pouvait pas prendre position avec des artistes trop tôt, ne sachant pas ce qui allait se passer cet été. Au moins, cette année on l’a su plus tôt que l’an passé. Pour l’édition 2021, les règles ont continué de changer toutes les semaines pratiquement jusqu’à la date du festival. Là on a quand même une bonne porte ouverte avec un bon alignement. »

Sébastien Noёl, directeur général des Grandes Fêtes TELUS