Les logements se font rares dans la Matapédia

À quelques semaines de la date des déménagements, plusieurs personnes sont toujours à la recherche de loyers dans la Matapédia.

La Ville d'Amqui a partagé une publication Facebook où elle met en lien deux groupes pour publier les offres et les recherches de logements.

Le maire d'Amqui mentionne que l'incendie de l'unité de 10 logements n'a pas aidé la cause en plus de la tendance du retour en région des personnes de la ville.

Pierre d'Amours confirme que certains projets sont toutefois sur la table seulement pour 2022.

On a fait un bon pas. On a fait des acquisitions et on a des promoteurs. Il y a des promoteurs qui sont prêts à construire pour l'été 2022 oui, mais... ! C'est arrivé à un rythme un peu plus rapide que l'on a estimé. Je dirais qu'on est victime de nos succès. Le Château Bellevue s'est construit et le marché immobilier s'est tenu. Il y a peu de disponibilités de maisons.

Pierre D'Amours, maire d'Amqui