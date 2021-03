Les membres des cégeps sont en grève.

Les professeurs et professionnels d'une quarantaine de cégeps et collèges du Québec sont en grève aujourd'hui.

L'arrêt de travail touche notamment les Cegeps de Rimouski et Matane, l'Institut Maritime ainsi que le Centre Matapédien d'études collégiales.

Les professeurs et professionnels sont sans contrat de travail depuis plus d'un an et et demi.

La porte-parole du syndicat des enseignants du cégep de Rimouski mentionne que les professionnels de l'éducation sont à bout de souffle.

Elle espère également que ce débat sera terminé d'ici l'automne.

Il faut vraiment qu'il ait un virage 180 degrés aux tables de négociation pour que ça se règle pour l'automne. Parce que présentement, zéro avancé en un an. Il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose pour que ça change. Marie-Josée Boudreau.présidente du syndicat des enseignants du cégep de Rimouski (CSQ)

Une rencontre entre les centrales des syndicats et la présidente du conseil du trésor, Sonia Lebel aura lieu ce soir pour discuter de l'état des négociations.

Si la situation continue de stagner, d'autres journées de grève ont été votées par les membres de la CSQ.

Les personnes présentes à la manifestation ont pu écrire un message sur un cercueil pour mettre en deuil certaines conditions de travail.