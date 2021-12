Les microdistilleries québécoises dénoncent des iniquités

Les propriétaires de quatre microdistilleries du Bas-Saint-Laurent demandent une intervention rapide du gouvernement pour pallier les difficultés d’approvisionnement.

Joël Pelletier de la Distillerie du St.Laurent et David Soucy de la Distillerie Mitis affirment que les dernières décisions de Québec ont un impact financier important sur leur entreprise.

Même s’ils vendent leurs propres produits sur place, les microdistilleries doivent remettre une part à la SAQ. Cette récente majoration de 52 % jumelée à la grève des employés d’entrepôt fragilise les entreprises qui font jusqu’à 50 % de leurs ventes annuelles en décembre et janvier.

« Si l’on se compare à d’autres producteurs d’alcool au Québec, notamment les microbrasseries de bières et les vignobles, ils peuvent vendre sur place sans majoration, souligne Joёl Pelletier. Ils ne sont pas pris au piège avec l’obligation de transiger par la SAQ pour la distribution. On est menottés en ce moment et ça nous cause beaucoup de problèmes. »

Les microdistilleries demandent donc l’équité avec les autres fabricants d’alcool au Québec et au Canada.

« On ne demande pas la lune ! Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas vendre nos produits sur place sans donner une part à la SAQ qui, en passant, ne touche même pas au produit. La bouteille ne transige pas dans leur entrepôt, la SAQ n’a rien à voir dans la commercialisation des produits vendus sur place. » Joёl pelletier, Copropriétaire de la distillerie du St.Laurent

Maude Parent, journaliste Bell Média | Joёl Pelletier, copropriétaire de la Distillerie du St. Laurent

Il estime entre 30 % et 60 % les pertes annuelles subies en lien avec ces enjeux. « La gestion de l’offre inadéquate de la SAQ depuis le début de l’année cause beaucoup de tort aux distilleries du Québec. Si on combine ça à la vente sur place qui est faite avec une majoration de la SAQ et aux problèmes de distribution en lien avec les moyens de pression, on est dans une situation extrêmement difficile présentement. Le gouvernement a tous les moyens pour régler ça, mais ne souhaite pas le faire. »

Avec la collaboration de Maude Parent, journaliste Noovo Info