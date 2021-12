Les nouveaux cas de COVID-19 explosent au Bas-Saint-Laurent ce week-end

Le CISSS enregistre 168 infections supplémentaires à la COVID-19 au cours de la fin de semaine au Bas-Saint-Laurent.

Cette fois, toutes les MRC sont touchées.

Dans l’est du territoire, on recense 37 cas dans Rimouski-Neigette, 35 dans La Mitis, 30 dans La Matapédia et 24 dans La Matanie.

Dans l’ouest, le Kamouraska compte 16 infections de plus, Rivière-du-Loup 12, le Témiscouata 7 et Les Basques 3.

4 cas ont été placés dans les indéterminés.

Le nombre de cas actifs bondit à 274.

Du côté des hospitalisations, cependant, une seule personne reçoit des soins à Rimouski en lien avec le virus.

Portrait de la vaccination au Bas-Saint-Laurent

En ce qui concerne la vaccination, Rimouski-Neigette demeure la MRC la plus vaccinée de la région avec 90,6 % des 12 ans et plus qui ont reçu leurs deux doses. Rivière-du-Loup suit avec 89,2 %.

La Matapédia tire toujours de l’arrière avec 82,1 %.

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans se termine mardi dans les écoles. Selon les chiffres du CISSS, 62 % d’entre eux ont été vaccinés.