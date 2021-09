Les nouvelles installations à la marina de Rimouski officiellement inaugurées

Après un processus débuté il y a quatre ans, la Ville de Rimouski a inauguré officiellement les nouvelles infrastructures portuaires à la marina jeudi.

Le nombre de places pour les embarcations dans le bassin est nettement à la hausse et passe à 149 comparativement à 100 avant les travaux.

Plusieurs autres améliorations majeures ont été apportées, notamment une rampe de mise à l’eau reconstruite et accessible en permanence, le remplacement des pontons et de leur système d’ancrage au fond marin, la mise à jour de deux passerelles d’accès en plus de l’ajout d’une troisième et l’aménagement de trottoirs pavés.

« Les gens sont bienvenus de venir marcher sur les pontons et de voir les bateaux, c’est sûr que l’on sécurise la nuit et que les portes se ferment, mais le jour c’est accessible. C’est assez unique pour Rimouski d’avoir une marina qui est municipale. Sylvain Trudel, commodore de la marina de Rimouski

La marina fermera à la mi-octobre avec un excellent bilan, puisque ses espaces ont affiché complet toute la saison.

Maude Parent, Noovo Info

Louis Arsenault, un utilisateur, a vu naître la marina de Rimouski. Il se réjouit des nouvelles installations modernes et sécuritaires. « Aujourd’hui, nous avons une magnifique marina qui fait le bonheur des plaisanciers d’ici et l’envie des visiteurs. Pour moi, ça apporte de la quiétude ; je peux enfin dormir en paix sur mon bateau même par vent d’est et du nord. »

Le maire de Rimouski ne cache pas son enthousiasme à quelques semaines de la fin du mandat du conseil municipal.

Outre une marina moderne et adaptée à la hausse des demandes, Marc Parent estime qu’il bouclera son mandat avec plusieurs projets intéressants en développement. « Alcide-C.-Horth, on a vendu 11 terrains cette semaine, il y a un beau développement là-bas, il y a des projets majeurs, on continue de travailler fort sur le dossier de la Grande Place, de plus en plus de chance que Costco s’en vienne », énumère-t-il.

Avec la collaboration de Maude Parent, journaliste Noovo Info