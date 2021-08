Les pompiers de La Matapédia nouvellement syndiqués

Les pompiers du service de protection contre les incendies de La Matapédia se joignent au Syndicat canadien de la fonction publique.

Le nouveau regroupement représente 70 pompiers et pompiers volontaires de la Vallée.

C’est le premier syndicat à voir le jour dans la MRC.

Les discussions pour une première convention collective devraient commencer sous peu.

« Au sein de la MRC, il y a des politiques de travail et on était en renouvellement pour décembre. On devait rencontrer les pompiers, mais quand on a eu cette communication-là, on n’a pas entamé les discussions avec eux. On a dit ‘’si le syndicat embarque, on va attendre’’ donc on attend des nouvelles pour savoir quand on va s’asseoir avec eux. »

Chantale Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia