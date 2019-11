Les poules urbaines bientôt permises à Amqui ?

La Ville d'Amqui souhaite mettre sur pied un projet pilote portant sur les poules pondeuses en milieu urbain.

Le conseil municipal a adressé une demande à la MRC de La Matapédia afin de modifier le plan d'urbanisme et le règlement de zonage, entre autres.

« Actuellement, on tolère, mais on sait que c’est une situation qui existe. On veut s’assurer de mettre des paramètres pour bien baliser ça et être en mesure de répondre à des préoccupations citoyennes. »

Pierre D'Amours, maire d'Amqui