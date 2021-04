Les professionnels de l'éducation en grève

Les professionnels de l'éducation sont en grève en ce jeudi et ils manifestent dans les rues de Rimouski, Amqui et Matane.

Les syndiqués dénoncent le manque d'ouverture du gouvernement Legault dans leurs négociations pour une nouvelle convention collective.

Ils réclament de meilleures conditions de travail et des augmentations salariales adéquates.

« On n'a aucune écoute de la part du gouvernement. Ils font un beau show de boucane avec les médias en faisant croire que les négociations avancent et puis qu'ils offrent plus alors qu'on est au même point qu'il y a un an. À l'échelle du Québec, on parle de même pas 100 $ par professionnel pour l'amélioration de l'ensemble des conditions de travail. »

Gaétan Côté, vice-président du syndicat des professionnels de l'enseignement au Bas-Saint-Laurent.