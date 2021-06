Les professionnels de la santé en grève.

Les 2 200 syndiqués de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé (APTS) et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent sont en grève générale aujourd'hui et demain.

Les professionnels et techniciens de la santé de la région tiendront des lignes de piquetage devant plusieurs hôpitaux notamment ceux de Rimouski et de Rivière-du-Loup.

Cette grève de 2 jours vise à faire modifier la position qualifiée d'intransigeante du gouvernement Legault face au personnel du réseau de la santé.

Selon la présidente de l'APTS au Bas-St-Laurent, le premier ministre ne reconnait pas à leur juste valeur, la grande diversité d'emplois que regroupe le syndicat.

On est plus de 107 types d'emplois. Il n'y a pas un type d'emploi qui a plus de besoins que d'autres. On a tous des besoins. Oui, il est question de salaire, mais il est aussi question des conditions de travail. On a tous des emplois qui méritent de meilleures conditions pour pouvoir travailler et surtout, c'est la population qui en bénéficie. Johannie Blais, présidente du syndicat de l'APTS, section Bas-St-Laurent.

L'APTS regroupe notamment des professionnels en diagnostic, réadaptation, nutrition, intervention psychosociale et en soutien clinique.