Les rassemblements inquiètent à l'aube d'un déconfinement au Bas-Saint-Laurent

Les déplacements interrégionaux et les rassemblements continuent d’inquiéter la Santé publique du Bas-Saint-Laurent, alors que des résidents de zones rouges pourraient être tentés de se rendre dans les zones orange.

Le directeur régional de la santé publique espère que le couvre-feu repoussé à 21 h 30 en découragera certains. Bien que le Dr Sylvain Leduc croie que cette mesure empêchera les fêtes privées, il craint toutefois que des gens se déplacent au Bas-Saint-Laurent dans le but de se ressembler.

« Si les gens des autres régions ont décidé de venir visiter le beau-frère, la belle-sœur et la famille, c’est certain que ce n’est pas permis, c’est interdit. Là-dessus, on est quand même capable d’intervenir », souligne-t-il.

La situation des motoneiges devra aussi faire l’objet d’une surveillance accrue, puisque les amateurs peuvent provenir de différentes régions.

« Ce qui nous inquiète également dans les déplacements, c’est [celui] des motoneiges. En ce moment, on a une activité accrue des motoneigistes et qui se réunissent dans des relais. Quand les gens se réunissent dans des relais, ils n’ont pas le droit de se rassembler non plus à l’intérieur. » Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

Pas de barrages routiers

Le Dr Leduc croit néanmoins que l’implantation de barrages routiers ne ferait pas partie de la solution. Il explique qu’en avril dernier, le contrôle policier était efficace puisque l’activité économique était sur pause dans une grande majorité des secteurs, incluant la construction et le manufacturier. Les déplacements de travailleurs essentiels étaient donc limités, ce qui n’est pas le cas présentement.

« On laisserait passer tout le monde, parce que les travailleurs de tous les secteurs doivent traverser. […] En ce moment, c’est difficilement applicable, c’est prévisible et en plus il n’y a pas d’interdiction des déplacements entre les régions. »

Barrage, Courtoisie

Éviter les rassemblements

Même si tout semble se stabiliser dans le Bas-Saint-Laurent, la Santé publique martèle toujours qu’il faut à tout prix éviter les rassemblements.

L’ouverture des commerces, gyms et restaurants augmentera nécessairement les contacts.

Le directeur régional de la santé publique souligne que les mesures contraignantes ont fortement contribué à diminuer le nombre de cas quotidiens rapportés au Bas-Saint-Laurent. Le Dr Sylvain Leduc précise que le virus n’a pas pour autant disparu.

« À partir du 8 février, la diminution du nombre de restrictions va aussi augmenter le nombre de contacts que les gens ont entre eux et ça nécessite donc d’être vigilant. Ce n’est pas une disparition de ce virus-là, on doit le rappeler, même dans une région comme la nôtre où il y a peu de cas. » Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

Le plus récent bilan de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent fait état de cinq nouveaux cas.