Les responsables de la Guignolée appellent à la générosité

La Guignolée se déroulera comme prévue dans les rues de Rimouski jeudi.

Même si l’organisation de la collecte provinciale de La guignolée des médias a adopté un virage numérique cette année en raison de la pandémie, le Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette a eu le feu vert de la Santé publique pour tenir son événement.

Selon le directeur de l’organisme, Bernard Poirier, 800 demandes ont été acceptées.

« Compte tenu du nombre de demandes qu’il y avait à Rimouski et de la situation dans la région, on a pris la décision de tenir quand même notre événement, c’est ce qui amène un peu de confusion parce qu’on ne peut pas l’appeler Guignolée des médias, mais ça reste le même principe. » Bernard Poirier, directeur du Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette

Les dons récoltés seront transformés en bons d’épicerie et les denrées non périssables seront réacheminées vers Moisson Rimouski-Neigette après avoir subi une quarantaine de 48 h.

Le Centre d’action bénévole se prépare tout de même à l’éventualité où la région passerait en zone rouge avant le 3 décembre. Des dons en ligne et une sollicitation téléphonique seront déployés en cas d’annulation de la Guignolée dans la rue.

« Si la région devait passer au rouge d’ici jeudi matin, on ne pourra pas tenir notre Guignolée dans la rue, explique-t-il. On prépare, parallèlement, un plan B qui sera en application pendant la Guignolée, peu importe si elle est dans la rue ou non pour être en mesure de recevoir des dons en ligne sur la plateforme Simplyk. »