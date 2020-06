Les Rimouskois consomment plus d’eau qu’à l’habitude

La Ville de Rimouski remarque une hausse importante de la consommation de l’eau sur son territoire, comparativement aux données habituelles pour cette période-ci de l’année.

Le Service des travaux publics demande aux citoyens de ne pas gaspiller l’eau et de respecter les heures prévues pour l’arrosage.

Avec le confinement, plusieurs personnes ont mis davantage d’efforts sur l’entretien de leur terrain, selon le directeur des travaux publics.

Patrick Caron indique que la consommation d’eau a augmenté de manière importante les soirs d’arrosage, si bien que les Rimouskois ont utilisé le même nombre de litres par heure qu’une population de plus de 100 000 habitants. « On est pourtant 50 000, indique-t-il. C’est sûr et certain qu’on est capable de fournir l’eau, mais pas de manière soutenue sur plusieurs heures et plusieurs journées. »

La situation pourrait avoir des impacts à moyen terme, notamment sur la protection incendie, d’après Patrick Caron.

« L’inquiétude n’est pas tant sur la quantité d’eau, mais sur la capacité à l’apporter ici. Nos puits sont à la Neigette et la conduite pour amener l’eau ici est limitée à une certaine quantité. On consomme plus que la quantité qu’on peut apporter, donc nos réservoirs commencent à baisser. » Patrick Caron, directeur du Service des travaux publics de la Ville de Rimouski

La température sèche de mai et juin a également une incidence sur les réserves d’eau disponibles.

Alors qu’une interdiction d’arrosage est déjà en vigueur pour le district de Sainte-Blandine, Patrick Caron explique être un mois en avance sur les démarches de prévention. « À Sainte-Blandine c’est un puits indépendant qui est plus fragile et qui contient moins d’eau. Presque tous les étés on fait une interdiction de l’arrosage des gazons et là c’est déjà le cas. Normalement la prévention arrive à la mi-juillet et les interdictions à la fin juillet. »

Avec la collaboration de Martin Brassard, journaliste Bell Média