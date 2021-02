Les salles de spectacle en colère

Lors du point de presse de lundi, François Legault n'a pas autorisé l'ouverture des salles de spectacles en zone rouge. Il a également encouragé la population des zones orange à ne pas se ruer sur ses évènements.

Un message qui en a choqué plusieurs, dont Michel Coutu, directeur de diffusion mordicus.

Selon lui, les mesures sanitaires sont suffisantes pour permettre aux salles à la grandeur du Québec d'ouvrir. Les masques de procédure sont obligatoires pendant toute la durée du spectacle en plus de la distanciation.

Les diffuseurs n'ont aucune difficulté à remplir leur programmation. Les artistes et les productions sont prêts à présenter des spectacles à nouveau et attendent la réouverture pour partir en tournée. Michel a réussi à compléter sa programmation de la semaine de relâche. Il a réussit à réserver 6 spectacles jeunesse en plus d'en replacer quelques autres pour les futures semaines et tout ça, en moins d'une semaine.

On a déjà des offres et pleins de téléphones à tous les jours pour mettre des spectacles dans la programmation. Michel Coutu

