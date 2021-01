Les spectacles prévus au Bas-Saint-Laurent devront attendre

Les diffuseurs de spectacles du Bas-Saint-Laurent confirment le report de plusieurs activités prévues jusqu’au 8 février suite à l’annonce d’un nouveau confinement par le gouvernement Legault mercredi.

À Rimouski, la suspension des activités de Spect'Art impacte, entre autres, les spectacles de Marie-Pierre Arthur, d’Olivier Martineau, de Matt Holubowski et des Trois Accords. Les détenteurs de billets seront contactés au courant des prochaines semaines.

À la salle Jean-Cossette d’Amqui, la représentation pour les spectacles de Philippe-Audrey-Larrue St-Jacques, des Trois Accords, de That’s all Folk et de la pièce de théâtre 21 sont annulées et devront être reportées.

Les détenteurs de billets peuvent se faire rembourser, conserver leur place pour le prochain spectacle ou encore échanger leur billet pour un autre spectacle.

Même si certaines de ces représentations étaient presque complètes, le directeur général de Diffusion Mordicus, Michel Coutu, n’est pas inquiet quant à l’impact de cette nouvelle suspension des activités.

« On était mieux préparé que lors de la première vague au mois de mars avec le 55 M$ qui a été instauré pour aider les salles de spectacle. En payant finalement 75 % des sièges inoccupés, on s’en tire assez bien. Les répercussions vont faire en sorte que l’on devra déplacer les spectacles. » Michel Coutu, directeur général de Diffusion Mordicus

Michel Coutu reçoit les échos de la population qui affiche son support envers le diffuseur par le biais de messages sur les réseaux sociaux, et même de cartes de Noёl. Il mentionne que peu de demandes de remboursements ont été acheminées depuis le début de la pandémie. « Les gens veulent revenir, ils veulent nous soutenir, affirme-t-il. À la salle Jean-Cossette, sur 30 spectacles parfois on pouvait afficher entre 18 et 20 spectacles à guichet fermé. C’est la salle de gens de la Vallée de La Matapédia ! »