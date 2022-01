Les tenanciers de bars restent encore sur leur soif

Alors que les restaurateurs ont obtenu le feu vert pour ouvrir leurs salles à manger à 50 % de leur capacité à compter de lundi, les tenanciers de bars sont encore une fois contraints de s’armer de patience.

Le directeur régional de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec, Luc Pichette, se dit « déçu » et « choqué ». « On est la bête noire du gouvernement », croit-il.

« Aujourd’hui, on vit notre 326e journée de fermeture depuis le début de la pandémie. C’est sûr qu’on est frustré, on est toujours les premiers fermés et les derniers ouverts. » Luc Pichette, directeur régional de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec

Également propriétaire du bar Le Campus à Rimouski, il estime que les membres font autant d’efforts que les restaurateurs pour respecter les mesures sanitaires. « On a les mêmes restrictions avec les séparations, le port du masque, le registre. Je ne vois pas pourquoi ce serait plus dangereux pour quatre personnes de s’asseoir à une table dans un bar pour prendre une bière et écouter une game de hockey, que d’aller manger au restaurant. »

À l’approche de la Saint-Valentin et d’événements sportifs comme le Super Bowl qui amènent de l’achalandage, il s’agit d’un coup dur.

Pas de mouvement de contestation en vue

Plusieurs propriétaires de restaurants et de gyms au Québec ont entrepris de défier les règles en ouvrant leurs portes malgré l’interdiction en vigueur.

Les bars du Bas-Saint-Laurent ne prévoient pas suivre ce mouvement pour l’instant, selon Luc Pichette, soulignant que la Corporation des propriétaires de bars le déconseille. Les tenanciers qui contreviennent aux règles s’exposent à de sévères sanctions, puisqu’ils découlent de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.

« Plusieurs membres de la Corporation voulaient faire un mouvement, mais on le déconseille. On pourrait perdre nos licences pour deux mois. Dans ce cas-là, on perdrait nos machines à poker. En plus, les bars ne bénéficient pas du même appui de la population, donc pour l’instant on ne l’envisage pas. »