Les tests rapides se sont envolés à Rimouski

Sans surprise, la demande a nettement surpassé l’offre ce matin dans les pharmacies de la région.

Tous les tests de détection rapide ont trouvé preneurs en quelques minutes malgré le froid glacial qui sévit au Bas-Saint-Laurent.

C’est le cas des 108 boîtes disponibles chez le pharmacien-propriétaire rimouskois Marc Côté.

« On aurait pu en donner cinq fois plus facilement. Quand le gouvernement ou les gens disent qu’on a reçu des centaines de tests, il faut diviser par cinq parce que c’est cinq tests par boîte. Donc c’est 108 boîtes pour 540 tests, alors ce n’est pas tant que ça et c’est sûr que ça va très vite. »

Marc Côté, pharmacien propriétaire