Les travaux débutent enfin sur la passerelle J.-Napoléon Pérusse

La Ville d'Amqui a enfin reçu une réponse du ministère des Transports afin de débuter les travaux de réfection de la passerelle J-Napoléon Pérusse.

C'est 585 000 $ qui est octroyé à la municipalité dans ce projet d'une valeur de plus de 1 M$.

Les appels d'offres ont débuté en avril dernier et ils étaient valides jusqu'au début juillet.

On savait qu'on avait déposé sur un programme qui finance quand même 50% des couts du projet. C'est une correspondance qu'on a reçue le mardi 6 juillet et dès le jeudi 8 juillet on a convoqué l'ensemble des élus pour séance extraordinaire pour accorder ce contrat-là.

Pierre D'Amours, maire d'Amqui