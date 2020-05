Livraison de bières: terminé les patates au four du Ketch

La microbrasserie Le Ketch de Sainte-Flavie doit cesser, temporairement, son service de livraison de bière à domicile.

La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) a jugé que la patate au four, que les consommateurs devaient ajouter à leur commande en ligne, n'était pas suffisante pour constituer un repas.

Rappelons que l'entreprise détient un permis de restauration, ce qui lui permet de livrer sa boisson houblonnée si elle est accompagnée d'un repas.

« On croyait que la Régie aurait une certaine tolérance en période de crise sanitaire pour permettre à des entreprises de pouvoir garder à flot leurs opérations. C'est de la survie, en fait. Les PME au Québec sont dans des crises incroyables. Dans le domaine de la restauration, des bars et des microbrasseries, encore plus. »

Jean-François Fortin, copropriétaire de la microbrasserie Le Ketch