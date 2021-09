Longue attente pour voir un médecin de famille

La Gaspésie et le Bas-St-Laurent figurent parmi les meilleures régions pour l'accès à un médecin de famille.

Selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux, avec 91,9 et 90,5 % de la population ayant accès à un médecin de famille, elles se situent juste derrière le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui trône au sommet avec une couverture de 92,2 %.

Reste que, en Gaspésie, le délai moyen d'attente pour un patient prioritaire, frôle les 300 jours.

Pour les patients non prioritaires, la moyenne se situe à plus d'un an.

Le temps d'attente n'est pas meilleur au Bas-St-Laurent.

La moyenne est de plus d'un an pour les patients prioritaires et d'un an et 2 mois pour les non prioritaires.

À l’échelle provinciale, ce délai moyen est d’environ un an et trois mois et d'un an et huit mois dans les cas non prioritaires.

Plus d'étudiants en médecine

Sans reconnaitre qu'il y a une pénurie, le ministère affirme qu'il y a des besoins dans toutes les régions.

Depuis quelques années, plus d'étudiants entrent en médecine à l'université.

À cette rentrée scolaire, 915 universitaires sont entrés en médecine, 85 de plus qu'en 2019.

Dès l'automne 2022, le ministère augmentera le nombre d'admissions de 54, pour un total de 969.