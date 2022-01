Loterie: un montant record de 155 000$ pour la Maison Marie-Élisabeth

La loterie annuelle de la Maison Marie-Élisabeth a permis de recueillir un montant record de plus de 155 000 $ au profit de la maison de soins palliatifs rimouskoise.

Ce résultat déloge aisément le record de l’an dernier établi à 113 000 $

Les 8 000 billets disponibles ont tous trouvé preneurs.

L’organisme a procédé, vendredi après-midi, au tirage des 10 prix totalisant 26 000 $. Le nombre de prix a été augmenté cette année pour souligner le 10e anniversaire de la Maison Marie-Élisabeth.

Six gagnants se sont mérité un prix de 500 $, trois autres de 1000 $ et le grand gagnant obtient un prix de 20 000 $ applicable à l’achat d’un véhicule neuf chez l’un des douze concessionnaires automobiles de Rimouski.

Chaque année, la maison de soins palliatifs doit recueillir 900 000 $ pour répondre à ses besoins d’opération.

« Ça peut paraître beaucoup, mais on a trois quarts de travail par jour, sept jours semaine, 365 jours par année. C’est pourquoi on a besoin de tous ces sous, pour rester ouvert et assurer des services gratuits aux gens que l’on héberge. »

Paule Côté, directrice générale de la Maison Marie-Élisabeth