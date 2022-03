Maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire : un legs pour répondre aux besoins

Les différents besoins qui frappent la communauté rimouskoise ont ficelé le projet de requalification de la maison mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire.

La Congrégation et Serviloge ont dévoilé mardi après-midi les détails du projet d’envergure de 144 logements.

Cinq pôles d’occupation éliront domicile dans le bâtiment patrimonial de 400 000 pieds carrés. Les sœurs continueront d’occuper les lieux et partageront des espaces et des services avec une clientèle laïque. La partie est du bâtiment comprendra un vaste complexe de logement multigénérationnel et social. Un CPE de 80 places et des logements pour des clientèles aînées et vulnérables seront aménagés. Le projet prévoit aussi l’installation d’un centre de soins pour les personnes âgées. Des organismes à vocation sociale, communautaire, culturelle, patrimoniale et éducationnelle seront également accueillis dans la partie centrale.

La première phase comprend la construction des 44 logements sociaux annoncés en février dernier par Québec et Ottawa. « Les plans sont en train de se faire présentement et on devrait commencer la construction d’ici le début de l’été », confirme la présidente de Serviloge, Francine Saint-Cyr. L’organisme confirme que le bâtiment est en très bon état, mais que certains travaux de mise à niveau seront nécessaires.

Maude Parent, journaliste Noovo Info | Maison mère de la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire

Serviloge déposera ensuite une seconde demande d’aide financière au gouvernement afin de construire les 100 autres logements. La deuxième phase inclut la construction d’un nouveau bâtiment sur la rue Belzile.

Dans quelques années, suivant la décroissance démographique des sœurs, des chambres seront libérées, puis réaménagées dans la partie ouest pour y accueillir une clientèle aînée ou vulnérable.

« La volonté conjointe de la Congrégation et de Serviloge, c’est de créer une infrastructure immobilière ouverte et dynamique axée sur les besoins de la communauté. Dans un premier temps, on veut que le projet vienne combler des besoins urgents : logement social, places en garderie, ce sont nos priorités. » Mario Canuel, vice-président de Serviologe

Une continuité avec les valeurs des soeurs

Pour la Congrégation, le projet de requalification devait reconduire la mission et les valeurs des sœurs.

La supérieure générale, sœur Marie-Alma Dubé, croit en l’importance de céder un legs patrimonial qui répond aux besoins de la population.

« On s’est aperçue que nos sœurs vieillissaient et qu’il n’y avait pas de relève. On devait penser à ce que l’on veut faire de nos propriétés. On s’est dit qu’on ne peut pas partir et effacer tout ce qui s’est vécu. Je suis heureuse que le projet se développe pendant que nous sommes encore là. On ne voulait pas des condos de luxe dans notre maison, on voulait vraiment des espaces mis à la disposition des personnes appauvries. » Sœur Marie-Alma Dubé, supérieure générale

Serviloge espère avoir complété le projet dans 5 à 6 ans. Le vice-président, Mario Canuel, ne nie pas le contexte difficile dans lequel il sera réalisé. « On travaille dans un environnement difficile avec la pandémie, la pénurie de main-d’œuvre, il y a une surchauffe au niveau de l’industrie de la construction qui fait que les coûts augmentent. Ça crée un contexte difficile à la réalisation du projet, mais on pense que c’est possible avec les appuis du milieu et les annonces gouvernementales. »