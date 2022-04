Maîté Blanchette-Vézina officiellement candidate de la CAQ

C'est confirmé, Maïté Blanchette-Vézina est la candidate de la CAQ en vue de l'élection d'octobre dans Rimouski.

François Legault a officiellement présenté sa candidate ce jeudi matin à l'Hôtel Rimouski.

Jusqu'à tout récemment, Maïté Blanchette-Vézina était directrice régionale de Centraide.

Avocate de formation et mère de 2 jeunes enfants, elle a aussi été mairesse de Sainte-Luce-sur-Mer.

Elle croit qu'avec les nombreux départs et difficultés du Parti Québécois, le château-fort de Rimouski est accessible pour la CAQ.

``J'ai travaillé avec le gouvernement et des gens de la Coalition Avenir Québec et j'ai vu la force de ce parti, la force de ces gens-là, le pragmatisme dans l'analyse des dossiers et des enjeux et j'ai compris que c'est par ce parti qu'on pourrait mobiliser notre communauté et adresser nos enjeux.``

Maïté Blanchette-Vézina