Manifestation des organismes communautaires à Rimouski

Plus d’une centaine de personnes se sont réunies jeudi midi au parc de la Gare à Rimouski pour manifester contre le sous-financement des organismes communautaires.

La Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent réclame un rattrapage du financement et une meilleure reconnaissance.

Des employés de l’Auberge du cœur Le Transit, un organisme d’hébergement pour les jeunes de 17 à 30 ans à faible revenu qui désirent entreprendre un changement dans leur vie, participaient notamment à la manifestation.

Ils brandissaient des pancartes soulignant qu’ils doivent parfois refuser des jeunes, faute de moyens, ce qui leur brise le cœur.

Martin Brassard, journaliste Noovo Info | Des employés de l'Auberge du cœur Le Transit manifestent à Rimouski

Le député de Rimouski était aussi présent pour soutenir le mouvement.

Harold LeBel souligne que les organismes communautaires attendent de l’aide financière depuis plusieurs années, mais que les deux dernières ont été particulièrement difficiles en raison de la pandémie.

« Une chance que les organismes communautaires étaient sur le terrain dans les deux dernières années. On les a vus aller aider le monde qui avait de la misère avec l’alimentation ou la santé mentale. Ils sont débordés avec ces deux années complètement capotées, il faut que le gouvernement reconnaisse ça et leur donne de l’air. Je pense que c’est le temps et avec le budget qui s’en vient, il faut que le gouvernement réponde. »

Harold Lebel, député de Rimouski