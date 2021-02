Manifestation du personnel enseignant dans le Bas-St-Laurent

Les membres des syndicats de l'éducation ont manifesté hier à quelques endroits au Bas-St-Laurent.

Environ 300 personnes étaient présente jeudi soir sur la Promenade de la mer à Rimouski.

Le personnel enseignant s'est mobilisé pour dénoncer la lenteur des négociations pour la nouvelle convention collective.

Selon eux, les négociations et les discussions ont débuté depuis plusieurs mois, mais qu'elles ont très peu progressé.

Les enseignants déplorent une charge de travail trop grande et surtout en ces temps de pandémie et de télétravail.

La coordonnatrice du syndicat des enseignants et enseignantes du cégep de Rimouski, Marie-Josées Boudreau, est frustré de voir, selon elle, aucune ouverture du côté du gouvernement.

Ça ne bouge pas aux tables de négociation. On a des refus sur tous les plans. On a des rencontres chaque semaine où on présente des choses et la réponse est non. C'est comme ça depuis des mois.

Marie-Josée Boudreau, coordonnatrice du syndicats des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski.