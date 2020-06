Manifestations des garderies en milieu familial à Rimouski et Amqui

70 responsables de services de garde (RSG) en milieu familial de Rimouski, affiliées à la CSN, ont manifesté jeudi matin dans les rues de la Ville.

Elles ont tenu une journée de grève, à l'échelle nationale, pour dénoncer « un abandon du réseau par le gouvernement ». Les éducatrices réclament, entre autres, de meilleures conditions salariales.

Gabriel Le Marquand Perreault, journaliste Bell Média

Dans la région, près d'une centaine de places se sont envolées, depuis le début de l'année, en raison de l’exode de plusieurs travailleuses.

« On ne fait pas ça pour mettre les parents dans l'embarras. C'est notre clientèle, on les aime, on a besoin d'eux et ils nous soutiennent aussi derrière ça. On va continuer à faire nos revendications jusqu'à temps qu'on aille quelque chose qui équivaut à ce que l'on fait. »

Caroline Fournier, présidente des responsables de services de garde en milieu familial de Rimouski