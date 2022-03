Marc Dupré à l'Amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli

Marc Dupré foulera la scène de l’Amphithéâtre Desjardins à Mont-Joli pour son spectacle d’inauguration.

Le spectacle Où sera le monde sera présenté le 4 juin à 20 h. Les billets ont été mis en vente mercredi matin.

Il s’agit du premier spectacle à se tenir sur la scène de l’amphithéâtre depuis son ouverture en août 2020. L’édifice, construit au coût de 9,5 M$, compte 800 places assises pour les spectateurs.

« On a pu expérimenter le nouvel amphithéâtre en mode sportif, mais c’est aussi un endroit pour faire des spectacles, pour promouvoir la culture. Marc Dupré sera le premier spectacle du volet culturel de cette belle infrastructure. » Serge Gosselin, porte-parole de Spectacle Mitis

Spectacle Mitis travaille sur cet événement depuis déjà deux ans, mais la pandémie a retardé les démarches.

« On avait fait les démarches avant la covid pour booker ce spectacle, indique Serge Gosselin de Spectacle Mitis. Il a fallu mettre tout ça sur la glace, mais à l’automne, voyant que la situation s’améliorait, on a réactivé le dossier pour faire notre spectacle inaugural. »

La programmation de Spectacle Mitis est en construction. « On vise à faire deux ou trois spectacles par année dans cet amphithéâtre. On veut bâtir une programmation et élargir l’offre culturelle dans la région. On sait que les artistes ont souffert depuis deux ans, donc on veut être en mesure d’inviter le plus d’artistes possible chez nous sur une base régulière. »