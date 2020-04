Marc Parent est en accord avec la fermeture de la région

Le maire de Rimouski, Marc Parent, est satisfait de l'annonce du gouvernement Legault qui vise à restreindre l'accès à huit régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent.

La Sûreté du Québec contrôle les allées et venues et interdit l'accès à la région a toute personne qui n'y a pas de résidence permanente ou qui ne se déplace pas dans le but de livrer un service essentiel.

Toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19, comme la toux et la fièvre, se verra refuser l'accès.

« Nous accueillons très positivement cette mesure préventive qui permet de limiter au strict minimum les déplacements interrégionaux et de diminuer les risques de propagation du coronavirus à l’intérieur des zones moins affectées telles que le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. » Marc Parent, maire de Rimouski

