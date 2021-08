Marc Parent toujours confiant dans le dossier Fari

Malgré les délais qui se prolongent, le maire de Rimouski est encore sûr que le projet de résidence pour aînés du Groupe Fari se concrétisera sur la rue des Flandres dans le district de Saint-Pie-X.

Les procédures judiciaires se poursuivent dans le dossier devant la Cour supérieure.

Les opposants, des résidents de la rue des Flandres, ont déposé une injonction en juin dernier afin d’obliger la Ville à tenir un référendum.

La Ville se défend en disant utiliser un article prévu dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permettant aux municipalités d’accélérer le processus d’autorisation sans tenir de référendum.

L’article stipule qu’un projet d’habitation destiné à une clientèle vulnérable n’est pas susceptible d’approbation référendaire.

Or, le projet du Groupe Fari comprendrait 116 logements et 56 chambres et pourrait loger des personnes âgées autonomes et en perte d’autonomie.

« Ultimement un juge pourrait trancher, mais potentiellement avant, on espère que les opposants vont se rendre compte que le dossier de la Ville est blindé et qu’il est tout à fait normal d’utiliser ces dispositions-là. » Marc Parent, maire de Rimouski

Pour l’instant, le Groupe Fari n’a pas semblé se décourager devant les délais qui s’allongent, assure le maire. « Pour le moment on n’a pas d’indications, don con continue de faire nos devoirs. »