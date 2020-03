Marc Parent veut favoriser le plein air à Rimouski : « Marchons autrement »

La Ville de Rimouski va dégager des sentiers pédestres afin de permettre à la population de prendre l’air, tout en respectant la distance minimale de deux mètres entre les individus.

Après avoir annoncé que les parcs municipaux demeurent ouverts, le maire, Marc Parent, invite les citoyens à faire de l’exercice.

« Il faut adapter notre façon de profiter de l’extérieur. Contrairement à certaines villes, le conseil municipal a décidé de maintenir ouverts nos parcs municipaux. Nous sommes d’avis qu’il est important de prendre l’air et de faire de l’activité physique en ce temps de crise. » Marc Parent, maire de Rimouski

Une boucle à sens unique de deux kilomètres sera aménagée au parc Beauséjour afin de permettre aux gens de prendre des marches tout en limitant les rencontres.

Le service des travaux publics travaille actuellement à dégager la promenade de la mer et le sentier du littoral, le sentier reliant la rue du Bosquet à Henri-Bourassa dans le district de Sacré-Cœur et le sentier cyclable entre Bonne-Entente et Léonidas-Sud.

Ce sont donc quatre sentiers qui seront ouverts, offrant plusieurs kilomètres pour profiter du plein air.

Marc Parent invite les citoyens à « varier les routines de marche afin de répartir l’achalandage ».

Maude Parent, journaliste Bell Média | Marc Parent et Guy Dionne

Il indique également que les mesures de distanciation sociale touchent moins les familles. « Dernièrement, énormément d’appels ont été reçus à la Sûreté du Québec pour dénoncer des attroupements, mais dans la grande majorité des cas, il s’agit en réalité de personnes habitant sous le même toit, souligne le maire. Donc la distanciation physique de deux mètres, on comprendra, ne s’applique pas dans ces cas-là. »

