Martin Soucy sollicitera un second mandat

Le maire de Mont-Joli confirme qu'il sollicitera un second mandat en novembre.

Élu une première fois en 2017, Martin Soucy souhaite continuer de représenter les citoyens de sa ville.

L'ex policier affirme avoir reçu la piqûre de la politique municipale lors de son mandat qui se termine cet automne.

« J'ai choisi ce défi là parce qu'il est stimulant et de travailler au palier municipal, un palier sur lequel tu es directement connecté c'est ce que je voulais faire et c'est aussi pourquoi je veux contineur en ce sens-là. »

Comme pour plusieurs autres villes et municipalités, le défi de l'attractivité est la priorité des prochaines années.

Mont-Joli n'y échappe évidemment pas.

« On parle d'un développement de 31 terrains dans le secteur nord de la ville soit le prolongement de la rue Beaupré et on planifie également la construction d'une garderie de 50 places tout près de l'école primaire Norjoli, dans un axe qu'on veut vraiment développer. »

Martin Soucy