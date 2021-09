Matane dévoile ses nouvelles couleurs

Matane dévoile son tout nouveau logo et ses couleurs.

Après 30 ans sous l'ancienne image, la municipalité présente une nouvelle marque simple et épurée.

Ayant la forme de l'écusson principal de la ville, deux traits au milieu de celui-ci représentent les montagnes qui bordent la municipalité ainsi que la rivière Matane qui rencontre le fleuve.

Selon le maire, Jérôme Landry, cette nouvelle image est un nouveau départ pour la ville de Matane afin d'accroitre son développement.

C'est le défi maintenant de se positionner pour aller chercher de nouvelles familles et de la main-d'œuvre. Pour ça, il faut avoir des outils qui sont performants, des outils qui se distinguent par rapport aux autres. Comment réussir à se distinguer ? C'est justement par des outils de communications qui sont forts et qui s'assument. Jérôme Landry, maire de Matane

Nouveau logo de Matane

Monsieur Landry, qui en est à la fin de son mandat de maire, est confiant face au potentiel de la municipalité et croit que Matane peut se placer parmi les villes les plus importantes de l'Est-du-Québec.

On a des atouts pour se démarquer face à nos villes comme Rivière-du-Loup et Rimouski. C'est d'aller chercher les gens. Ce n'est pas seulement d'avoir un beau site web, mais de les prendre par la main et de les attirer pour qu'ils puissent gouter notre région, qu'ils puissent l'apprécier et qu'ils puissent y demeurer. Je pense vraiment que l'on va être capable de se démarquer.

La municipalité a présenté une magnifique vidéo qui explique de long en large avec de magnifiques images de Matane.

Une demande de soumission qui attire l'oeil.

La boîte de communication, à qui le contrat a été confié, l'Agence Masse, a réussi à se démarquer dès le début lors de l'appel d'offres.

La ville de Matane a reçu leur soumission via une glacière !

À l'intérieur, on y trouvait des images où on pouvait y lire « Vous êtes plus qu'une crevette » !

Une belle façon de se démarquer et de marquer des points dès le départ !