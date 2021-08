Maxime Blanchette-Joncas veut s'attaquer à la pénurie de main-d'oeuvre

Le député sortant de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, fait de la pénurie de main-d’œuvre son cheval de bataille en vue des élections fédérales du 20 septembre.

Au Bas-Saint-Laurent, près de 3 200 postes sont vacants, selon le député qui souhaite résorber le problème du manque de main-d’œuvre s’il est réélu. Il mentionne que l’enjeu est accentué par le vieillissement de la population dans la région.

Le candidat bloquiste suggère quatre solutions, dont le transfert du Programme des travailleurs étrangers temporaires au gouvernement du Québec. Maxime Blanchette-Joncas espère ainsi réduire les délais de traitements.

Il souhaite également suspendre la PCRE afin d’y apporter des ajustements. Suite à des entretiens avec des entrepreneurs de la région, il croit que le programme constitue « un frein à la relance économique ».

« C’est un programme qui a été créé pour supporter les travailleurs et les travailleuses qui ont perdu leur emploi en raison de la COVID. Cependant, la situation a évolué et la situation économique reprend son cours. Les modalités du programme et les critères n’ont jamais été revus. On ne demande pas nécessairement d’abolir ce programme, on demande de le suspendre et de le repenser avec de nouveaux critères. »

Maxime-Blanchette-Joncas, député sortant de la circonscription d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia